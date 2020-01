Nocera Superiore: cambia la viabilità su via Russo e via Pecorari, al via la sperimentazione

Circolazione a misura per commercianti e cittadini, a Nocera Superiore. In attesa della nuova piazza Marco Polo, destinata a dare un volto nuovo urbano all’area, da giovedì 6 febbraio cambia la viabilità su via Russo e via Pecorari con una sperimentazione frutto dell’incontro svoltosi ieri sera tra l’amministrazione a guida Cuofano, la Confcommercio territoriale, commercianti e cittadini.

Il piano sperimentale

Una sintesi condivisa che parte in modalità sperimentale e che punta a dare benefici aggiuntivi per le attività commerciali, sicurezza stradale per automobilisti e cittadini, fluidità di circolazione. Al termine di lungo confronto, il piano sperimentale di viabilità è stato calibrato con accessi su via Pecorari da via Spagnuolo e via don Bosco con direzione via Russo e l’inversione del senso di marcia di via Uscioli che da via Pecorari porterà su via Spagnuolo e su via Russo.

Parla Sergio Cicalese (Confcommercio)

Ringrazio l’Amministrazione per la sensibilità ed il momento di ascolto, perché quando le scelte che riguardano la vita di una comunità vengono prese in maniera collegiale e condivisa producono sempre effetti positivi. Attraverso la sperimentazione avremo a disposizione dei dati oggettivi che ci consentiranno, alla fine, di confermare il piano oppure apportare eventuali integrazioni, sempre nel rispetto delle norme e del codice stradale.