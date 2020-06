Nocera Superiore, sopralluogo di Bonavitacola e Cuofano sul Cavaiola: "Ok ai lavori"

Il vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola è giunto, questa mattina, a Nocera Superiore per un sopralluogo operativo e scandire con una roadmap urgente l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del torrente Cavaiola e della Strada Statale 18. Ad accompagnarlo Roberto Vacca del Genio Civile. Dopo una verifica de visu dello stato dei luoghi, ha fissato con una prima data utile – ovvero martedì 23 giugno – il vertice tecnico per procedere allo stralcio dell’intervento dal Grande Progetto Sarno e dare avvio ai lavori.

Il commento

È quanto aveva chiesto proprio il sindaco Giovanni Maria Cuofano, presente anche lui durante il sopralluogo, in uno degli ultimi incontri, proprio per accelerare i lavori a farsi senza dover attendere altre tempistiche. “Ringrazio il Prefetto per il lavoro d’intermediazione e di supporto – dichiara Cuofano – e ringrazio il vice presidente Bonavitacola per essere venuto a constatare di persona l’urgenza di un intervento che avevamo sollecitato da più di anno al Genio Civile non soltanto per mettere in sicurezza le pareti spondali del torrente e le abitazioni che insistono lungo l’arteria – spiega – ma anche per liberare definitivamente un’area dai vincoli paesaggistici sulla quale ci sono imprenditori pronti ad investire ed a qualificare la dorsale produttiva di Nocera Superiore”. Nel frattempo, per dare un sollievo momentaneo nelle more dell’intervento risolutivo, sono previsti lavori di ripristino e sistemazione del manto stradale di gran parte della carreggiata nell’ambito dei lavori di potenziamento della rete elettrica da parte di Enel".

