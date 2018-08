Schiacciato da una colonna mentre lavorava: indagato il fratello

Per la morte di Francesco Galotto, 72enne autista in pensione di Roccapiemonte, c'è un indagato. Il fratello. La tragedia risale alla vigilia di Ferragosto. L'uomo, nell'effettuare una manovra con un piccolo mezzo, aveva urtato una colonna posta all’ingresso di un terreno in via Lamia, a Nocera Superiore.

L'incidente mortale

La colonna, cadendo, aveva travolto l'anziano fratello. Che era poi deceduto in ospedale. Tutto era accaduto poco dopo le 10 del mattino. Su di un terreno nella parte montuosa della città, a pochi passi dalla zona industriale, si erano ritrovati i due fratelli, entrambi pensionati. Poco dopo, uno dei due, alla guida di un Piaggio, un veicolo di piccole dimensioni utilizzato per lavori in campagna, aveva eseguito una retromarcia e involontariamente aveva colpito la colonna che sostiene una trave al di sopra del cancello, facendola cadere. I blocchi di tufo hanno investito Francesco Galotto. La richiesta di soccorso era stata immediata, con l'arrivo di un'ambulanza del 118. All'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore l’anziano non sembrava in condizioni gravi. Fu sottoposto a varie cure ed esami ma le sue condizioni erano peggiorate con il tempo, fino a quando è sopraggiunta la morte. Dopo l'autopsia, il sostituto procuratore Ernesto Caggiano ha iscritto nel registro degli indagati il fratello, con l'accusa di omicidio colposo. Una fatalità, che ora sarà oggetto di un processo