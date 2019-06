Nocera Superiore, un numero per tutelare le fasce deboli dalle alte temperature

Il Comune di Nocera Superiore, a fronte del previsto aumento delle temperature per il fine settimana, ha attivato un programma di sostegno rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza esposte a rischi di salute, disagi fisici, in particolare agli anziani affetti da patologie cardio-respiratorie e che potrebbero trovarsi in una condizione, materiale e/o psicologica di isolamento e abbandono. Le condizioni di caldo estremo rappresentano, infatti un rischio in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

Il numero d'emergenza

L’Amministrazione comunale di Nocera Superiore, Assessorato Servizi alla Persona, per far fronte a tali difficoltà, rende disponibile un programma di accoglienza diurna presso il Centro Polivalente di Via Russo tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 21. Situazioni di difficoltà o a rischio possono essere segnalate contattando la Polizia locale al numero 081931677.