Nocera Superiore, svaligiata casa di un consigliere comunale

Scriverà una lettera al Prefetto dopo quello che le è capitato. Poi farà lo stesso con il sindaco, per l'installazione di telecamere di sorveglianza a difesa dei cittadini. L'iniziativa è di Annalisa Montalbano, consigliere comunale a Nocera Superiore e figlia dell’ex sindaco Gaetano Montalbano, che è tra vittime di alcuni furti commessi in alcune abitazioni, a Nocera Superiore, nei giorni scorsi. Mercoledì scorso una banda di ladri è entrata nella sua abitazione, portando via soldi e gioielli. Il bottino si aggirerebbe intorno alle migliaia di euro.