Anno 2019/2010, ecco quando presentare le domande per mensa e trasporto scolastico

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 saranno assicurati il servizio trasporto scolastico e mensa scolastica a Nocera Superiore.

Il trasporto scolastico

Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, elementari e medie le cui residenze siano nelle zone periferiche del territorio comunale, ma anche agli alunni diversamente abili, provenienti da qualsiasi frazione, frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado di questo Comune. L’ammissione degli alunni avverrà in ordine di precedenza a partire dalla maggiore distanza dell’abitazione della scuola frequentata fino ad esaurimento dei posti disponibili. La domanda d’iscrizione va inoltrata entro il 30 giugno 2019 su apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune o scaricarlo dal sito www.comune.nocera-superiore.sa.it e consegnarlo compilato, all’Ufficio Protocollo dell’Ente.

Costi e modalità di pagamento

È prevista una quota di compartecipazione alla spesa del servizio in relazione al reddito posseduto, così come stabilito dalle tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n° 410 del 7 dicembre 2015. Gli alunni portatori di handicap e le famiglie in carico presso i servizi sociali sono esenti dal pagamento del ticket previsto. Sono previste agevolazioni per il secondo figlio pari al 20%, e per il terzo figlio pari al 50%.

La mensa scolastica

Anche per la Mensa Scolastica a partire da ottobre 2019, la domanda d’iscrizione con allegato Isee, valido, va inoltrata entro e non oltre il 30 GIUGNO 2019 utilizzando l’apposita modulistica scaricabile insieme all’avviso e alle tariffe dal sito www.comune.nocera-superiore.sa.it o ritirabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente, da consegnare, compilato all’Ufficio Protocollo dell’Ente.