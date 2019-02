Nocera Superiore, nasconde la droga tra gli indumenti intimi: donna arrestata

Una donna nocerina di 43 anni, con precedenti per tentato omicidio, è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Nocera Inferiore con l’accusa di detezione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il blitz

Nel corso di un’operazione antidroga all’interno della sua abitazione, situata nel comune di Nocera Superiore, gli agenti l’hanno trovata in possesso di un panetto di hashish di circa 50 grammi. Non solo. Ma, al momento dell’irruzione anche delle unità cinofile, la 43enne ha tentato di nascondere altre stecchette di sostanza già confezionate per lo spaccio all’interno degli indumenti intimi. Il cane antidroga, inoltre, ha segnalato la presenza di stupefacente addosso proprio alla pusher, che è stata obbligata a consegnare la sostanza ad un agente donna della polizia scientifica. Complessivamente i poliziotti nocerino hanno sequestrato 77 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione ed un coltello utilizzato per confezionare le dosi da destinare allo spaccio. La donna è stata quindi sottoposta agli arresti domiciliari a disposizione della Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

I controlli

Infine, nel corso della giornata, sono stati effettuati posti di controllo in Nocera Inferiore che hanno permesso di sottoporre a controllo 39 persone di cui 18 pregiudicate per vari reati, e 15 autoveicoli.