A casa la droga, in auto il fucile da caccia: arrestati padre e figlio a Nocera Superiore

Nascondevano in auto un fucile da caccia e venti cartucce. Per questo due uomini (padre e figlio), di 60 e 27 anni, residenti a Poggiomarino ma diretti a Nocera Superiore, sono stati bloccati dai carabinieri durante un posto di blocco. Immediata la perquisizione che ha portato al rinvenimento dell’arma.

I controlli a casa

Non solo. Ma, subito dopo, sono scattati i controlli all’interno della loro abitazione dove hanno trovato e sequestrato della marijuana, risultata nella disponibilità del 27enne, il quale è stato segnalato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Entrambi, invece, sono stati arrestati per detenzione illecita di fucile da caccia e munizionamento. Ora si trovano ai domiciliari.