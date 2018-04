Nocera Superiore, ruba 35 Nintendo in un centro commerciale: a processo

Risponde di furto G.I. , 23enne residente a Napoli, che il 12 luglio 2014 rubò all'interno del centro commerciale "Somma - Expert" a Nocera Superiore, in località Pucciano. Il ragazzo, insieme ad un uomo che fu arrestato e per il quale si procede separatamente, ed altre due donne mai identificate, si impossessò di 35 modelli di Nintendo 3DS Xl del valore di circa 160 euro. Gli oggetti furono arraffati dagli scaffali del centro commerciale. Le indagini dei carabinieri, dopo la denuncia del titolare, permise l'identificazione di almeno due delle quattro persone che quel giorno entrarono nell'attività commerciale per depredarla. Per il ragazzo è arrivata ora la citazione diretta a giudizio della procura di Nocera Inferiore