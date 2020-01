Nocera Superiore, pronta la gara per i lavori alla palestra “Fresa Pascoli”

Piano-Scuole a Nocera Superiore. Si procede per indire la gara d’appalto sui lavori di adeguamento sismico alla palestra della “Fresa Pascoli”. È uno dei punti emersi dal briefing operativo sul nodo-scuole che il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha svolto, questa mattina, con i dipendenti dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune.

I dettagli

L’intervento, per un importo di circa 300mila euro, risponde alla prima fase di un Piano complessivo dell’Ufficio Lavori Pubblici, in continuità con quanto già avviato e realizzato, che prevede misure specifiche sul versante della sicurezza sismica e che rappresenta il primo step del progetto riguardante la creazione del Polo Sportivo Scolastico alla Fresa Pascoli.

Gli altri interventi

Dalla nuova copertura alla Marco Polo alla nuova mensa di Croce Malloni, passando per la realizzazione del nuovo plesso di Portaromana sino ad arrivare alla riqualificazione scuola di Pareti, e poi ancora la sistemazione della palestra della San Giovanni Bosco e la nuova Settembrini in via di ultimazione: questi sono alcuni degli interventi, eseguiti ed avviati, sia di natura strutturale che di sistemazione e riqualificazione, che hanno riguardato i plessi scolastici del territorio negli ultimi anni.

Il commento di Cuofano: