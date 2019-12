Nocera Superiore, le Guardie Ambientali accendono l' "Albero della Vita"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ in programma per domenica 15 dicembre, alle 19, l’accensione dell’ "Albero della Vita” a Nocera Superiore. L’appuntamento, organizzato come ogni anno dalle Guardie Ambientali d’Italia-Sezione Provinciale di Salerno, è per le ore 19 in località Camerelle. Sarà un importante momento di incontro tra i cittadini e le guardie ambientali in vista del Santo Natale.