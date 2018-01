Nocera Superiore, via ai lavori di sistemazione urbana a Materdomini

Dopo l’avvio dei lavori a Pareti Pucciano e l’imminente start alla riqualificazione di Taverne Croce, ieri sono iniziati gli scavi per l’intervento di sistemazione urbana che riguarda Materdomini, a Nocera Superiore. Via Nicotera, via Iroma e via Materdomini: sono i tratti interessati dall’intervento che prevede la sistemazione della carreggiata, messa a quota dei tombini, sistemazione idraulica, asfalto e segnaletica.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Giovanni Maria Cuofano: “Il 2018 inizia in continuità con quanto avevamo programmato c’è tanto da fare, ma una strada alla volta stiamo facendo strada al processo di riqualificazione della nostra città”.

