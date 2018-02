Nocera Superiore, restyling marciapiedi in via Russo: i disagi

Da lunedì 5 marzo parte il secondo step dell’intervento di riqualificazione su via Russo a Nocera Superiore. Dopo l’installazione della nuova pubblica illuminazione a led su entrambi i lati della carreggiata, tocca, ora, ai marciapiedi scandire la seconda fase del piano d’intervento.

Il dispositivo

I lavori saranno eseguiti dalla ditta “Quaranta Costruzioni”, che procederà alla riqualificazione della pavimentazione un lato per volta in maniera da non intaccare la mobilità cittadina lungo il tracciato. Per consentire i lavori è stato emesso un dispositivo del traffico così disegnato: via Russo (tratto dall’incrocio tra via Pecorari e via Napoli), divieto di sosta e senso unico di marcia in direzione via San Clemente; via Pecorari (tratto dall’incrocio tra via Castellani e via Russo), inversione del senso unico di marcia con nuova mobilità da via Castellani e via Pecorari incrocio con via Russo; via Castellani, inversione del senso unico di marcia con nuova mobilità da via Napoli a via Pecorari.

La viabilità istituita per consentire l’intervento sarà adottata in via sperimentale per l’intero periodo dei lavori e, al contempo, sarà oggetto di valutazione per una possibile istituzione definitiva al termine dell’intervento se dovessero emergere effetti positivi sulla mobilità cittadina.