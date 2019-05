Picchiano meccanico con un bastone, due fratelli di Nocera Superiore a processo

Due fratelli finiscono a processo per aver picchiato con estrema violenza un meccanico, in un'officina di Nocera Superiore. I due imputati, secondo le accuse della procura di Nocera, aggredirono la vittima davanti al titolare. La vittima fu accusata di aver "fregato dei soldi", poi minacciata di morte e, infine, aggredita con calci e pugni. Uno dei due, mentre l'altro fratello era impegnato a picchiare l'uomo, recuperò un bastone dall'auto, aggredendo poi con l'oggetto l'uomo. Circostanza, questa, che gli è valsa una seconda contestazione della procura. I fatti risalgono al 12 luglio 2016. Per entrambi l'accusa è di lesioni in concorso, mentre uno dei due risponde anche di uso di arma impropria in luogo pubblico. Il processo chiarirà i motivi di quel raid.