Travolse e uccise con l'auto l'ex di un'amica: scagionato 38enne nocerino

Cade definitivamente l’accusa di omicidio nei confronti di Domenico Senatore, 38 anni di Nocera Superiore, inizialmente indiziato della morte di Fabrizio Senatore,il 43enne di Salerno deceduto l’8 aprile del 2018, ex fidanzato di una sua amica. Il gup del tribunale di Nocera Inferiore, infatti, ha archiviato l’indagine a suo carico così come richiesto dalla stessa Procura dopo che il gip lo aveva scarcerato in assenza di prove che testimoniassero la sua volontà di uccidere la vittima. La famiglia di Fabrizio, invece, si era opposta all’archiviazione.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quella sera, il 43enne dalla sua casa di Matierno, dove era ai domiciliari per stalking, si mise in viaggio in compagnia di un amico per Nocera Inferiore con l’obiettivo di gli spostamenti della sua ex. L’uomo giunse davanti al bar Petruccelli dove vide che a bordo dell’auto di Domenico, con il quale era amico, c’era anche la ex. Il ragazzo, infatti, la stava accompagnando a casa. Poco dopo che la donna salì nella sua abitazione, Domenico avviò l’auto per rientrare a Matierno, ma, improvvisamente, notò sia Fabrizio che l’amico per strada, con la motocicletta a terra. Pensando ad un incidente, chiese se servisse aiuto e fu allora che Fabrizio, con il casco ancora in testa, tentò di aggredirlo. La reazione di Domenico, che per la Procura era “in uno stato di paura”, fu quella di innestare la retromarcia e scappare. La vittima provò nuovamente a bloccarlo. Ma, a seguito di una manovra repentina, Fabrizio rimase schiacciato tra l’auto ed un muretto, morendo sul colpo.