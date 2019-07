Manca l'acqua per giorni, petizione e denuncia a Nocera Superiore contro Gori

Alcuni cittadini di Nocera Superiore, residenti nella zona di Pareti, sono pronti a denunciare la Gori - come racconta La Città - per interruzione di pubblico servizio. La ragione sono i disagi subiti nei giorni scorsi, come l'essere rimasti senz'acqua per circa 72 ore. A nulla sarebbero valse le segnalazioni alla società che gestice il servizio idrico in Campania. Il guasto avrebbe comportato, del resto, tempi notevolmente lunghi per il suo ripristino. Chi invece poteva ancora usufruire dell'acqua del rubinetto, ha scoperto che questa presentava un colore scuro, simile alla ruggine. Il gruppo di cittadini sarebbe impegnato a raccogliere delle firme per una petizione propedeutica ad una denuncia, con l'accusa di interruzione di pubblico servizio.