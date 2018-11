Nocera Superiore, al via il Piano di sistemazione stradale: la mappa

Parte da via Ungari, alle spalle dell’area mercatale, il Piano di sistemazione stradale che riguarderà alcuni punti specifici di Nocera Superiore.

I dettagli

Il Piano manutentivo è articolato in più interventi mirati che risolveranno, attraverso nuovo asfalto, sistemazione marciapiedi e cordoli, solo per citarne alcuni, problematiche di viabilità urbana vecchie e mai affrontate. Il primo cantiere è stato installato stamane a via Ungari, dove la strada è interdetta al traffico per i non residenti fino al 5 dicembre per consentire la messa in opera dell’intervento che consiste nella sistemazione dei marciapiedi e nel rifacimento dell’asfalto. Subito dopo via Ungari, toccherà anche viale Europa: quartiere dove l’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Maria Cuofano è già intervenuta con la riqualificazione della villetta, la realizzazione del parcheggio e l’installazione di telecamere di videosorveglianza all’interno dell’area giochi. Un altro intervento strategico, considerato il volume di traffico pesante cui è sottoposta l’arteria, è quello che riguarda la zona Camerelle, dove l’impresa è chiamata a risolvere la problematica dell’avvallamento nella parte centrale della carreggiata.

Il commento del sindaco: