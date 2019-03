Nocera Superiore, via libera al polo unico sanitario di Materdomini

Un polo unico e qualificato per i servizi sanitari. È l’obiettivo per il distretto sanitario di Materdomini sul quale il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano ha trovato piena convergenza da parte del commissario dell’Asl di Salerno Mario Iervolino.

La riunione

Cuofano e Iervolino ne hanno parlato a lungo ieri nel corso di un incontro programmatico tenutosi ieri nella sede di via Nizza. L’obiettivo dell’Amministrazione Cuofano è rilanciare il distretto di Materdomini, che è punto di riferimento di ben tre Comuni con un bacino di utenza di oltre 50mila utenti. Insieme al commissario Iervolino, che Cuofano ha ringraziato per la sensibilità, è stata immaginata una centralizzazione dei servizi sanitari e degli operatori all’interno della struttura dell’ex Mimosa, sempre a Materdomini, ormai liberata da vecchi contenziosi che si trascinavano da tempo. Ciò significa innalzamento della qualità dei servizi al cittadino e creazione di un polo d’eccellenza al servizio del territorio.

Sempre sul versante della sanità, ieri sera, il consiglio comunale di Nocera Superiore, ha votato all’unanimità la delibera con la quale si chiede al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il riconoscimento Dea di secondo livello per l’ospedale "Umberto I".