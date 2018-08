Camion perde barattoli di pomodori, alcuni passanti li raccolgono per il pranzo

Autotrasportatore perde il carico di pomodori e i passanti ne fanno scorta. E' accaduto ieri pomeriggio, a Nocera Superiore, sulla Statale 18, nel tratto antistante la villa De Ruggiero. Poco dopo le 15, un numero considerevole di barattoli ha invaso la corsia di via Nazionale , n direzione Nocera Inferiore. Dopo poco, molti passanti hanno attraversato il tratto di strada, recuperando ognuno due o tre barattoli alla volta. E da cinque chili l'uno. Chi guidava quasi certamente non si era accorto della perdita. In molti, nei prossimi giorni, risparmieranno certamente sulla spesa per pranzo e cena.