Fase 2, stretta sui rifiuti a Nocera Superiore: Cuofano contro gli incivili

Il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano ha disposto, al termine di un brief operativo con la Polizia Locale e l’Ufficio Ecologia, una stretta sui rifiuti annunciando sanzioni per i conferimenti irregolari e per coloro che non rispettano le regole del porta-a-porta avviato lo scorso febbraio nell’Area1.

La denuncia

Cuofano spiega che “mentre eravamo impegnati, in piena emergenza Covid-19, a monitorare e controllare la città, molti hanno approfittato per tornare all’inciviltà, abbandonare rifiuti non differenziati e scaricando in strada sacchi neri a qualsiasi ora del giorno. E’ un comportamento ignobile e vigliacco che, con il graduale ritorno alla normalità, sarà pesantemente sanzionato. Non possiamo tornare indietro e gettare al vento gli sforzi compiuti in precedenza. Chi ha pensato di approfittare in questi mesi dell’attenzione momentaneamente concentrata sui controlli Covid-19 sappia che ora la musica è cambiata. Non ci aspettavamo un rilassamento generale fino a questo punto - conclude il primo cittadino - ma d’ora innanzi si torna a rispettare le regole”.