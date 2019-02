Nocera Superiore, patteggiano la pena i due che aggredirono titolari di un bar

Patteggiano la loro condanna, con pena sospesa, a 6 e 10 mesi, i due uomini che lo scorso novembre fecero irruzione in un bar, per aggredire i proprietari. I due imputati di 35 anni furono arrestati, poi sottoposti all'obbligo di dimora. L'aggressione fu consumata per futili motivi, legata a ragioni pregresse che avevano coinvolto anche altre persone. Motivi sui quali non sono stati fatti approfondimenti di tipo investigativo, anche in ragione dell'iter scelto dai due per il giudizio. La procura di Nocera Inferiore li accusò di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio avvenne in viale Europa, nei pressi di un noto bar. Ad avere la peggio furono i titolari dell'attività commerciale. Quando intervennero i carabinieri, ci fu un'ulteriore resistenza dei due, prima dell'arresto. Per alcuni dei coinvolti, furono necessarie anche le cure in pronto soccorso.