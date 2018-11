Nocera Superiore, rissa in un bar: in due finiscono in manette

Momenti di tensione, ieri sera, nei pressi di un bar situato in Viale Europa a Nocera Superiore, dov’è andata in scena una violenta rissa, scoppiata per futili motivi, che ha visto diverse persone finire in ospedale. Ad avere la peggio sono stati i titolari del locale, i quali sono stati aggrediti davanti agli occhi increduli dei clienti.

Le manette

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno prontamente arrestato due 35enni, M.L e B. F di Nocera Inferiore, accusati di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per entrambi è scattato l’obbligo di dimora nella loro città. Le indagini dei militari dell'Arma sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Determinanti saranno le testimonianze delle vittime dell'aggressione e dei clienti del bar.