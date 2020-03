Referendum, sorteggiati gli scrutatori a Nocera Superiore: ecco i nomi

Si è conclusa questa mattina il sorteggio pubblico per individuare gli scrutatori in occasione del referendum costituzionale inizialmente previsto per il 29 marzo (ma oggi posticipato a data da destinarsi dal Governo). L’estrazione ha riguardato la lista dei cittadini inoccupati o studenti che non hanno già svolto la funzione di scrutatore nelle ultime due tornate.

Gli effettivi:

Gioconda Vitale, Gerardo De Rosa, Anna Caldarese, Lucia Crispo, Vicente Jesus Salsano, Antonio Gigantino, Michelina Raiola, Fabiola Rossi, Alessio Capaldo, Luisa Laudato, Raffaella Marrazzo, Paola Di Maio, Vincenzo Spatuzzi, Maria Ardito, Francesca Battipaglia, Luca Gigantino, Maria Barone, Christian Boaniuto, Giuseppina Petti, Paola Scafuri, Emanuela De Angelis, Assunta Bisogni, Serena Milite, Giovanni Villani, Maria Schiavo, Silvana Pagano, Pier Paola Muro, Lucia Serio, Gianfranco Bassano, Annarita Carratù, Anna Maria Sorice, Luigi Angrisani, Rossella Maria Grazia Rispoli, Alain Nenna, Annamaria Santoriello, Maria Carmela Vitale, Mariarosaria Consalvo, Margherita Fusco, Domenico Della Porta, Marianna Bevilacqua, Giuseppe Imbimbo, Teresa Gargano, Carolina Benigno, Luisa Laudato, Filomena Ferraioli, Francesco Califano, Jasmine Attanasio, Annalisa Bevilacqua, Silvana Ferrentino, Carmela Raimondo, Giovanna De Falco, Vincenzo Senatore, Tiziana Gabola, Angela Lamberti, Ylenia Landi, Alfonso Annarumma, Maria Di Mauro, Marco Trotta, Stefano D’Amico, Adriana D’Alessio.

I supplenti:

Annalaura Gabola, Luigi De Rosa, Federica Pepe, Valentina Avino, Fortunata Gallo, Luisa Serio, Raffaela Di Lauro, Emilia Palumbo, Nicola Lancellotti.