Guasto improvviso alla condotta idrica: rubinetti a secco a Nocera Superiore

Rubinetti a secco a Nocera Superiore. A causa di un guasto improvviso alla condotta idrica manca l’acqua e si registrano e abbassamenti di pressione in diverse strade: Via Pareti, Via San Ciro, Via Federico Ricco, Via Nazionale, Via Santa Croce, Via Cupa San Giovanni, Via Cupa San Ciro ed in tutte le traverse della zona. La situazione – comunica la Gori – ritornerà alla normalità entro le ore 18 odierne.