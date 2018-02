Nocera Superiore, sospensione idrica in alcune strade: chiudono le scuole

A causa di alcuni lavori verrà sospesa, dalle 8 alla mezzanotte di domani, l’erogazione idrica in alcune strade di Nocera Superiore.

L’ordinanza

Il sindaco Giovanni Maria Cuofano, dopo aver ricevuto la comunicazione dalla Gori, ha predisposto, per motivi igienico-sanitari, la chiusura delle scuole. Le zone interessate sono: va Lamia e località Spineta, via Nazionale, via Cimitero, via Pecoraro, via Libertà, via Garibaldi, via Iroma, via Croce Malloni, località Croce, località Materdomini.