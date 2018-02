Spiava la ex con un registratore: a processo un 36enne di Nocera

Aveva installato un registratore all’insaputa della ex fidanzata, in casa, con l’obiettivo di spiarla. Il motivo era riconducibile alla fine del loro rapporto e mai accettato da un uomo di 36 anni, atteso ora da un processo con l’accusa di stalking. I fatti risalgono allo scorso luglio, a Nocera Superiore: la ragazza in questione sarebbe stata molestata e perseguitata più volte, con appostamenti, messaggi e minacce violente, fino all’escamotage dell’ex di registrarla a sua insaputa. «Ti devo rovinare, invece di lavorare vai a fare altro. Sarà tuo figlio a giudicarti».

L'escamotage

Convinto che la donna intrattenesse un’altra relazione, l’uomo cominciò a seguirla sul posto di lavoro e a mettere in allerta la famiglia, fino a piazzarle un registratore in casa. Il sostituto procuratore Roberto Lenza ha mandato l’uomo a processo attraverso il giudizio immediato. L’accusa di stalking è aggravata dal fatto che la vittima era persona legata sentimentalmente all’uomo e poi, dall’uso di strumenti informatici. Fu proprio la donna a raccontare in una dettagliata denuncia ai carabinieri ciò che stava vivendo da mesi. Sulle registrazioni ottenute dall’imputato e finite su cassetta, furono informati anche i parenti della vittima. In quelle conversazioni ci sarebbero state le prove di una relazione extraconiugale.