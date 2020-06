Rifiuti abbandonati in strada a Nocera Superiore: l'ira di Cuofano

Incivili in azione a Nocera Superiore. Questa mattina, in via Pizzone, è stato rinvenuto uno sversamento illegale di rifiuti di ogni genere: dal materiale idraulico ai fogli di progetto di uno studio tecnico, dai giocattoli ai vecchi suppellettili.

Il commento

L’ira del sindaco Giovanni Maria Cuofano: “Sono questi i gesti che fanno male alla civiltà ed alle tasche della comunità. Qualcuno ha pensato di ripulire la sua cantina addebitando alla comunità i costi dello smaltimento dei rifiuti speciali anziché provvedere in proprio ed in maniera lecita. Prenderemo anche questi farabutti, come abbiamo individuato, la settimana corsa, altri svuota-cantine che sversavano di notte rifiuti di ogni genere a danno della collettività. Noi non molliamo”.

Gallery