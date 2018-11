Segue una ragazza e si masturba a Nocera Superiore, i residenti: "Castratelo"

Segue una ragazza per strada e, nel frattempo, si masturba. L’increscioso episodio si è verificato nella serata di ieri, alle 19, in via Grotti a Nocera Superiore.

Il fatto

Secondo quanto raccontato anche sui social network una giovane, mentre passeggiava, si è resa conto di essere pedinata da una ragazzo. Lei, spaventata, si gira e nota che quest’ultimo si era abbassato i pantaloni per compiere atti di autoerotismo. A quel punto la malcapitata si nasconde in un ristorante facendo, in questo modo, allontanare il ragazzo. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del molestatore.

La discussione

A denunciare l’accaduto è stata la consigliera comunale Anna Lisa Montalbano nel gruppo Facebook “Sei di Nocera Superiore se”: “Tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza a Nocera Superiore, i carabinieri sono sul posto. Notizie?”. E’ bastato il suo post per aprire il dibattito sul tema della sicurezza in città. Emanuele Nocerino risponde: “Da non credere, prendetelo e castratelo”. Teresa Califano sbotta: “Bastardo”. Angela Nunziante “Mi dispiace molto per la ragazza”. Maria Laudato racconta: “ E’ successo sotto casa mia, abbiamo sentito le urla”.