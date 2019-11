Nocera Superiore, carabinieri in una scuola: si indaga

Blitz dei carabinieri all’interno di una scuola primaria di Nocera Superiore a seguito di una segnalazione su una presunta violenza nei confronti di un’alunna.

Le indagini

I militari dell’Arma, in borghese, sono stati visti entrare all’interno dell’istituto scolastico dove avrebbero parlato con alcune maestre che, successivamente, sarebbero state ascoltate in caserma. Al momento non vi sono conferme ufficiali e dunque si conoscono i dettagli delle indagini. Fatto sta che la notizia sta girando da diverse ore anche sui social network.