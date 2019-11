Abusi su un minore a Nocera Superiore, tribunale dispone consulenza per l'imputato

Sarà la perizia del tribunale a valutare, in via definitiva, lo stato mentale di un ragazzo straniero di 26 anni, sotto processo per violenza sessuale ai danni di un minore di 9 anni. I fatti risalgono allo scorso marzo, a Nocera Superiore. Quella domenica, i due si incrociarono nei pressi di una scuola. Poi si sarebbero diretti in un luogo isolato, dove il più giovane, un 26enne straniero, avrebbe abusato del piccolo.

I fatti

La vittima, dopo essere fuggita, raccontò tutto alla madre, che sporse denuncia ai carabinieri. Ma in strada, più di qualcuno decise di farsi giustizia da solo, cercando quel giovane e riuscendo anche ad aggredirlo. Fu salvato dai carabinieri, intervenuti per sedare la rissa e avviare le indagini. L'imputato sarebbe affetto già problemi mentali, come testimonirebbe anche una consulenza della procura, che però ritiene che al momento dei fatti fosse capace di intendere e di volere.