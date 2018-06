Tentò di abusare di una ragazza per strada: condannato

E' stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione un 43enne di Nocera Superiore, con precedenti specifici, accusato di aver tentato di abusare di una ragazza per strada. I fatti risalgono al 13 gennaio scorso.

L'aggressione in strada

La donna incrociò l'uomo, per poi essere aggredita e palpeggiata ai seni. Nel riuscire a divincolarsi dalla presa dell'aggressore, corse in un'edicola a ripararsi, dove raccontò tutto ad un commerciante. Il 43enne si era avvicinato a bordo di un'auto, una Lancia Y grigia. L'uomo aveva tentato di avvicinarla e ad invitarla a salire in auto, poi l'aggressione. I carabinieri raccolsero la denuncia della giovane, identificando il 43enne e arrestandolo dopo una perquisizione in casa sua. Data la lieve entità del gesto, il giudice monocratico lo ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale.