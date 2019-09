Nocerina-Foggia, interrogati i tifosi arrestati : in due tacciono, il terzo confessa

Due dei tre tifosi della Nocerina, arrestati dalla Polizia a seguito degli scontri verificatisi fuori dallo stadio in occasione della partita di calcio contro il Foggia, sono stati rimessi in libertà e sottoposti all’obbligo di dimora a Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Hanno rispettivamente 26 e 29 anni ed entrambi erano finiti agli arresti domiciliari e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il terzo, che era finito dietro le sbarre con l’accusa di resistenza, è tornato totalmente libero dopo aver ammesso di aver lanciato, insieme a tante altre, delle pietre durante lo scontro tra le tifoserie rivali.

L'inchiesta

Le indagini, però, sono tuttora in corso per riuscire ad individuare tutti i protagonista della violenta rissa ma anche degli autori delle aggressioni contro le forze dell’ordine. In queste ore gli inquirenti stanno analizzando nei dettagli le telecamere di videosorveglianza per dare un volto a queste persone.