Controlli del Noe tra Avellino e Salerno: stoccaggio illecito di rifiuti, scattano sequestri e denunce

Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno in azione: nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo, i militari hanno eseguito una serie di ispezioni nelle aree industriali delle province di Avellino e Salerno, riscontrando molteplici violazioni culminate con sequestri e denunce.

La denuncia

In particolare, nel salernitano, a Bracigliano, i militari del Noe, insieme ai colleghi della locale Stazione Carabinieri, hanno riscontrato uno stoccaggio illecito di rifiuti speciali non pericolosi, all’interno di un’area di proprietà comunale. Al termine degli accertamenti, è stata denunciata una persona che dovrà rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Il sequestro

I militari hanno inoltre sottoposto a sequestro preventivo l’area per un’estensione di circa 2.000 mq sulla quale erano stoccati abusivamente i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.