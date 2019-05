Agguato a Napoli: Noemi apre gli occhi, intanto anche Sapri si mobilita

Anche il salernitano si mobilita per la piccola Noemi, la bimba rimasta gravemente ferita in un agguato camorristico, a Napoli, che proprio questa mattina ha cominciato a respirare autonomamente ed ha aperto gli occhi, come annunciato nell'ultimo bollettino medico dai medici del Santobono. E sempre oggi, un'altra notizia importante per il caso: sono stati arrestati i due presunti responsabili di quanto accaduto.

L'iniziativa nel salernitano

Intanto, domani, 11 maggio, anche la comunità di Sapri si radunerà per un momento di solidarietà e preghiera per la piccola Noemi: l'appuntamento è per le ore 16, presso il teatro dei Burattini di Antonio Mercurio che, in collaborazione con la Proloco e l’Associazione Skidros, presenterà uno spettacolo gratuito dopo un momento di raccoglimento e di speranza per la bambina. Prevista una folta partecipazione.