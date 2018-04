"Noi giovani europei: What's next" torna a Salerno dal 4 al 6 maggio

Torna a Salerno Noi giovani europei: What's next?, l'iniziativa che promuove una riflessione a livello europeo sul futuro delle nuove generazioni, mette in relazione 110 ragazzi, quest’anno provenienti da 7 regioni italiane.

L'evento

Dopo il successo della prima edizione che si è svolta lo scorso anno tra Salerno e Paestum, torna il progetto organizzato da Moby Dick che, dal 4 al 6 maggio coinvolgerà giovani appartenenti agli enti locali, alla società civile, al Terzo settore ed alle componenti giovanili delle Associazioni di categoria che si ritroveranno in città per confrontarsi attraverso un dialogo strutturato che conduca alla creazione di politiche partecipate e rispondenti alle esigenze dei giovani. I giovani, divisi in gruppi, saranno seguiti da un facilitator e avranno modo di confrontarsi e collavorare per un progetto comune. Durante l’ultimo giorno i policy papers, frutto dei giorni di lavoro, saranno presentati agli attori politici presenti alla manifestazione. L’evento, organizzato da Moby Dick, è cofinanziato in parte dal Programma Erasmus+ e prevede, tra gli altri, il patrocinio della Regione Campania, del Forum Nazionale dei Giovani, dell’ANCI Campania e del Comune di Salerno. Il 26 aprile, presso la Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, verrà presentato il programma della manifestazione alla presenza dell'assessore alle Politiche Giovanili e all'Innovazione, Mariarita Giordano, la coordinatrice ANCI Giovani Campania, Regina Milo e il presidente dell’Associazione Moby Dick, Francesco Piemonte.