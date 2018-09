Agropoli, noleggia un'auto e sparisce: denunciato dall'autosalone

Ha noleggiato un’auto in un’agenzia ad Agropoli, ma poi non l'ha restituita. Dopo sette giorni è scomparso: così, l’autosalone ha sporto denuncia contro quell’uomo che aveva fornito tutte le sue generalità, presentando anche i documenti.

Le indagini

Come riporta Le Cronache, l'auto rubata era una Ford CMx che il cliente avrebbe dovuto utilizzare solo per 24 ore, ma alla scadenza del contratto ha telefonato in agenzia dicendo che avrebbe trattenuto l’auto per un’altra settimana. Però, trascorso il tempo pattuito, non si è fatto rivedere ad Agropoli. Accertamenti in corso.