Diocesi di Salerno, nominati 3 vicari episcopali e il vicario generale

Nominati tre presbiteri come vicari episcopali e uno come vicario generale, a Salerno. L'arcivescovo monsignor Andrea Bellandi ha comunicato i nomi dei tre presbiteri.

Le nomine

Si tratta di don Alfonso Raimo vicario generale, don Alfonso Gentile vicario episcopale per l’amministrazione, don Roberto Piemonte vicario episcopale per la pastorale e gli organismi di partecipazione ecclesiale e don Antonio Romano (junior) vicario episcopale per la carità. I tre entreranno nel pieno servizio loro conferito dal 1 giugno.