Nomina primari, blitz dei carabinieri all'Asl Salerno: aperta un'inchiesta

Il bando di nomina a primario dei reparti di cardiologia di Nocera Inferiore e Sarno finisce nel mirino della Procura. Ieri – riporta Salernosanita - i carabinieri del Nas hanno fatto irruzione all’interno della sede dell'Asl di Salerno per sequestrare fascicoli e vari documenti relativi proprio alla selezione primariale.

Tutto nasce da un esposto presentato nei giorni scorsi. Gli inquirenti intendono fare luce su presunte irregolarità che si sarebbero verificate durante le fasi del concorso, partito nell’estate del 2017 e conclusosi lo scorso mese di maggio, che prevedeva anche la nomina del primario dell’omologo reparto all’ospedale di Polla e andava ad aggiungersi ad altri concorsi simili per la direzione di diverse unità operative dei nosocomi dell’Asl, soprattutto nel territorio dell’ Agro-nocerino-sarnese.

Intanto dall’Asl Salerno smentiscono la notizia, apparsa su altri quotidiani, rispetto ad un blitz della Guardia di Finanza per un presunto concorso per la nomina di avvocato sospetto:

“Nessuna operazione è stata effettuata in questi giorni dalla Guardia di Finanza presso gli uffici di questa Azienda. Dai pochi elementi contenuti nella notizia si è potuto evincere che i fatti riportati potrebbero riferirsi ad un’attività di indagine effettuata dall’Autorità Giudiziaria mesi tempo addietro. In merito a tale vicenda questa Asl non ha a tutt’oggi ricevuto riscontri o notifiche da parte degli organi inquirenti. Non vi sono, pertanto, novità, risultati o aggiornamenti da comunicare. Dal momento che dall’articolo si desume un’attualità dell’accaduto che di fatto non esiste, si ritiene necessario precisare che la notizia riportata risale ad un episodio già precedentemente riportato dagli organi di informazione. Tanto allo scopo di non ingenerare facili allarmismi e di informare correttamente l’opinione pubblica”.