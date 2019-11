Mancata apertura del reparto di Lungodegenza di Scafati, parla Polichetti (Fials)

"Chiederò ai parlamentari di riferimento dell'Udc di farsi portavoce sulla mancata apertura del reparto di Lungodegenza all'ospedale di Scafati. Una struttura già martoriata da decisioni politiche discutibili non può essere ancora mortificata". Lo ha detto Mario Polichetti, responsabile nazionale dell'Unione di Centro per il comparto sanità, in merito al rimpallo di competenze legato all'ospedale "Mauro Scarlato".

Parla Polichetti

"Apprendo da fonti sindacali che mancherebbe il personale da portare in struttura e questo mi fa davvero capire che il momento buio della sanità campana è tutt'altro che passato. Serve aprire una discussione in Parlamento, perché la faccia del Sud che arranca può riassumersi con quanto sta accadendo per l'ospedale di Scafati".

L'appello

Polichetti nelle prossime ore chiederà ai parlamentari vicini all'Unione di Centro di formalizzare il caso attraverso un'interrogazione al ministro della Sanità, Roberto Speranza. "Il Governatore Vincenzo De Luca lo ha descritto come una persona responsabile. Mi auguro, dunque, che sul sanità salernitana, in particolare Scafati, si possa evitare di chiudere reparti invece di potenziare le strutture che ci rimangono dopo una politica passata che ha fatto più danni che cose positive", ha concluso.