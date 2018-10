Nocera: va a fare rifornimento di benzina e non paga, era intestatario di oltre 100 auto

Ha rifornito di benzina la sua Fiat Bravo presso l’area di servizio Alfaterna di Nocera Superiore, sull’autostrada A3 e dopo si è allontanato senza pagare.

La denuncia

A denunciare l'accaduto, il gestore del distributore di carburanti che ha permesso non solo di risalire all’uomo, un 63enne di Maddaloni già noto alla giustizia, ma anche di far luce su un caso di intestazioni fittizie.

La scoperta

Il responsabile del furto, infatti, a seguito delle indagini della Polstrada di Angri, è risultato intestatario di circa 120 veicoli, tra auto, moto e furgoni, molti dei quali potrebbero essere stati utilizzati da terze persone, forse per mettere a segno furti. Il conducente, residente a Salerno, è stato identificato e denunciato: ulteriori accertamenti in corso per lui.