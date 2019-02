"Non si affitta agli stranieri", nuovo caso ad Eboli: scoppia la polemica

Esplode la polemica sui social network per l’apparizione, nella città di Eboli, di un altro cartello con la scritta: “Non si affitta agli stranieri. Solo a referenziati italiani”. Un nuovo caso che ha suscitato la rabbia di molti residenti, che parlano di “razzismo e odio” contro gli stranieri, ma anche il plauso di chi ritiene “legittima” la presa di posizione del proprietario dell’abitazione che ha affisso tale cartello. Tanieri": cartelli di affitto razzisti nella Piana del Sele

„ali scelte da parte dei proprietari delle case da affittare non rappresentano casi rari e nuovi.

“