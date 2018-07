"Non solo sole": 30 giovani alla scoperta della provincia di Salerno

Dal 25 luglio al 7 agosto si terrà il progetto "Non Solo Sole XXX Edition - the Show mUst go on" organizzato dall'associazione AEGEE-Salerno. I partecipanti, trenta giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, soggiorneranno a Salerno, Petina e infine Santa Maria di Castellabate; saranno protagonisti di scambi culturali ad Olevano sul Tusciano; avranno la possibilità di visitare importanti siti archeologici come Pompei e Paestum e bellezze paesaggistiche come Amalfi e Capri.

Il tema centrale di questa trentesima edizione sarà l'arte e la capacità di esprimere se stessi. Nelle attività in programma, è compreso un workshop di Ceramica a Vietri Sul Mare, una lezione base di fotografia tra le strade di Salerno e un workshop di musica e balli Folk tra le montagne di Petina. Non mancheranno omaggi alla tradizione culinaria salernitana con una visita ai frantoi di Olevano Sul Tusciano e un Workshop di pasta fresca durante la Chiena di Campagna. In questo ricco programma verranno inserite anche attività tematiche sull'educazione civica, i pari diritti e le elezioni europee 2019.