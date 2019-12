Nonna Maria compie 100 anni: grande festa a Pellezzano

Pellezzano è in festa per la sua nuova centenaria. La signora Maria Galdi, classe 1919, festeggia un secolo di vita e spegne le candeline circondata dall'affetto dei suoi figli, nipoti e pronipoti. La gioia è doppia "perché - spiegano i figli, Gennaro e Gaetano Caramico - lo fa da autosufficiente".

I ricordi

La signora Maria Galdi è nata in piena ripresa post-bellica. Ha vissuto la Prima Guerra Mondiale e ne ha portato segni e lutto: è diventata orfana all’età di 11 anni. Era, però, la primogenita e la vita le ha subito riservato responsabilità e peso della gestione familiare, la cura della casa, anche perché aveva due fratelli e una sorella. "Neanche l’età di accorgersi di essere diventata signorina - raccontano i familiari con tenerezza -, che è scoppiata la seconda guerra mondiale".

La curiosità

La propria casa è diventata per prima una residenza di sfollati poi, un posto di rimessaggio e posteggio di automezzi dei tedeschi. Era nipote di quattro zii preti, dislocati uno in località Giovi, uno in località Acquarola di (Mercato San Severino), uno Tenente Cappellano in località Monastero di Badia di Cava dei Tirreni e l'ultimo in località sdoppiata Montoro-Caprecano."Lascio immaginare - racconta il figlio Gennaro - il via vai a piedi, con mia nonna, sua madre, per poter raggiungere di volta in volta le località e ottemperare al fabbisogno dei Prelati, in momenti di solenni funzioni religiose". Vedova da circa 23 anni, abita con il proprio figlio Gaetano. I figli sono due, il primogenito Gennaro e il secondo Gaetano. Ha 4 nipoti e 3 pronipoti, gode di ottima salute ed è autosufficiente.