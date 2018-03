Nonni al computer, al via il corso di alfabetizzazione digitale gratuito a Castellabate

“Nonni al computer”: questo il nome del progetto promosso dal Comune di Castellabate, per un uso più efficace di PC, smartphone e tablet. Le nuove tecnologie non avranno più segreti per gli over 60, dunque, grazie alla possibilità di seguire il nuovo corso gratuito di informatica di base.

Il progetto

Si tratta di un progetto di alfabetizzazione digitale promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune che ha l’obiettivo di accelerare il processo di digitalizzazione della terza età, promuovere l’accesso ai nuovi servizi da parte di tutti i cittadini e migliorare le competenze digitali delle fasce di popolazione a rischio di esclusione. Il corso, tenuto dai volontari del Servizio Civile, giovani docenti che accompagneranno gli studenti over alla scoperta del mondo digitale e dei social network, si terrà presso la Scuola secondaria di primo grado di Santa Maria due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 16:30. Sono già arrivate le prime adesioni, raccolte dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Castellabate. La lezione di apertura del progetto, che si concluderà il 31 maggio, è prevista per il prossimo 5 aprile.