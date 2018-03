Nonni in divisa: presto il nuovo bando del Comune di Salerno

Riorganizzare il servizio dei Nonni in Divisa: questo l'obiettivo della procedura avviata, nei giorni scorsi, dalla giunta comunale di Salerno. Nelle prossime settimane sarà, infatti, pubblicato un bando pubblico per individuare nuove persone che intendano aderire al servizio. Nel frattempo, sono state effettuate le dovute verifiche con gli istituti scolastici che hanno chiesto la possibilità di usufruirne e si è avviato un confronto con i responsabili dell'attività.

"Nelle prossime settimane, presenteremo l'iniziativa per garantire la più ampia diffusione possibile di un'esperienza ed un servizio, che intendiamo far divenire sempre più efficienti, capillari ed organizzati, anche grazie alla distribuzione di tutta l'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività (giubbini estivi ed invernali, cartellini identificativi, pettorine, etc.) e soprattutto al coordinamento affidato ad un responsabile della Polizia Municipale".