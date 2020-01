NorthCape4000, due salernitani in gara per conquistare la Norvegia

Ci saranno anche due atleti salernitani alla NorthCape4000, che avrà come protagonisti gli amanti del mondo Ultracycling, dei brevetti e dell’avventura unsupported, i quali tenteranno di conquistare CapoNord in bicicletta. Si tratta - riporta Il Mattino - di Luigi Valiante, 57 anni, e Peppe Romano, 54 anni che, da sempre, hanno la passione per la bicicletta e sono esperti di lunghe distanze.

L'evento sportivo

L’appuntamento è fissato per il prossimo 25 luglio con partenza dal Lago di Garda. Nell’edizione 2020 vi sarà un percorso fisso e uguale per tutti i partecipanti, fornito direttamente dall’organizzazione. Una traccia studiata con cura, completamente su asfalto, che li accompagnerà, attraverso 11 nazioni e ben 4000 km, fino all’arrivo a CapoNord, situato sulla costa nord dell’isola di Magerøya, nel nord della Norvegia