Truffe ai danni di concessionarie, coinvolti dipendenti vallesi: la nota del Comune

“Gli amministratori e i dipendenti comunali esprimono piena fiducia ed adesione all’operato delle forze dell’ordine e delle autorità inquirenti auspicando che venga fatta chiarezza con la massima rapidità”. Lo scrive in una nota il Comune di Vallo della Lucania in merito all’indagine per le truffe messe in atto ai danni di concessionarie da parte di un presunto gruppo criminale.

Gli arresti

I carabinieri, infatti, hanno arrestato cinque persone, tra cui un dipendente e un ex dipendente del Comune vallese. Questi ultimi sono finiti nell’inchiesta in quanto avrebbero attestato falsamente l’autenticità di firme apposte in calce ai passaggi di proprietà.

L'appello

“Nei confronti degli indagati saranno adottate tutte le iniziative e le misure disciplinari del caso - continuano dal Comune di Vallo della Lucania-L’accaduto deve sollecitare ancora una volta, dipendenti comunali e amministratori, a continuare sempre più a svolgere il ruolo di servitori dello Stato, che è da sempre patrimonio di questa Comunità, nel rispetto della Legalità con spirito integerrimo”, hanno concluso.