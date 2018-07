Notte Bianca a Salerno, divieti per la sicurezza e corse extra della metro

Tutto pronto per la Notte Bianca di Salerno che oggi e domani regalerà spettacoli e la possibilità di shopping sotto le stelle a salernitani e turisti. Ricco, infatti, il programma della manifestazione che oggi animerà la zona orientale e domani il centro città.

I divieti

Oltre al piano traffico già diffuso negli scorsi giorni, il Comune di Salerno ha disposto un'ordinanza di divieto per la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine. In particolare, è consentita la somministrazione di bevande in bicchieri di carta o di plastica, in cui le stesse bevande andranno versate direttamemte da chi le vende. Vietato, poi, l'uso di bottiglie e lattine in vetro in aree pubbliche o aperte al pubblico: i trasgressori verranno multati con pesanti sanzioni.

La metro

Sul fronte trasporti, inoltre, previste corse extra della metropolitana, tra sabato 7 e domenica 8 luglio. Su mandato del Comune di Salerno, che finanzia il servizio supplementare, e con l’autorizzazione della Regione Campania, Trenitalia farà circolare sei treni straordinari della metropolitana salernitana oltre il consueto orario di termine del servizio.

I treni

Da Salerno ad Arechi:

R24435 Salerno 23.21 – Arechi 23.40;

R24437 Salerno 23.51 – Arechi 00.10;

R24439 Salerno 00.21 – Arechi 00.40.

Da Arechi a Salerno:

R24436 Arechi 23.51 – Salerno 00.12;

R24438 Arechi 00.21 – Salerno 00.42;

R24440 Arechi 00.51 – Salerno 01.12.

Saranno ammessi a bordo solo i viaggiatori con regolare biglietto.