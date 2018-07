Notte Bianca 2018, il piano traffico: ecco i divieti

Tutto pronto, per la Notte Bianca di Salerno: il piano traffico per il prossimo fine settimana, in occasione dell'ottava edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione provinciale della Cidec, renderà più agevole la circolazione nella zona orientale dove saranno allestiti tre palchi. I punti nevralgici dell'iniziativa, saranno a Mercatello in piazza Monsignor Grasso, a Pastena in piazza della Libertà, a Torrione in piazza Gian Camillo Gloriosi.

I divieti

Per iniziare, il blocco alla circolazione delle auto si estenderà fino a via Ricciardi, prima quindi di via Pietro del Pezzo. Inoltre, scatta il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, nonché divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 7 del 7 luglio alle ore 5 dell’8 luglio in piazza Monsignor Grasso, via Trento, piazza della Libertà, piazza Caduti civili di Brescia, via Posidonia, via Ventimiglia, viaMadonna di Fatima, via VI settembre, piazza Sant’Elmo, via Santamaria, via Ricciardi. Dalle ore 7 di sabato i pullman provenienti dalla periferia, giunti alla rotatoria di Parco Arbostella, avranno, infine, l'obbligo di immettersi su via Raffaele Mauri.