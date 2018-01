Boom di presenze per la Notte Bianca a Cava, emozioni con Vecchioni ed Alex

Boom di presenze, ieri, in occasione della vigilia dell'Epifania a Cava de' Tirreni, per la Notte Bianca. A calcare le tavole del palco allestito in piazza Vittorio Emanuele III, Alessio Mininni (Alex) e Roberto Vecchioni.

Curiosità

Nel pomeriggio, in anteprima del concerto, Roberto Vecchioni ha incontrato i giovani al Monastero San Giovanni. Una serata da ricordare, tra musica, shopping ed emozioni.